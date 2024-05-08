من هو زيف كيبر رجل الأعمال الإسرائيلي الذي قتل في مصر؟

من هو زيف كيبر؟

بحسب ما رشح من معلومات، فإن زيف كيبر هو رجل أعمال يهودي، ظهر بملابس المتدينين اليهود في عدة صور، ويحمل الجنسيتين الكندية والأوكرانية، ودخل مصر بجواز سفره الكندي.

ولد رجل الأعمال في مدينة تورنتو الكندية، وانتقل للعيش في إسرائيل خلال عام 2015 مع تسجيل الإقامة في الإسكندرية، بحسب مصادر متعددة.

ويقيم كيبر في مدينة الإسكندرية المصرية منذ 9 سنوات وله علاقات واسعة في المجال التجاري والاقتصادي، ولم يكن سائحاً أو زائراً، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وكان الضحية يملك ويدير مجموعة تجارية باسم "O.K. Group" تعمل في استيراد وتصدير الفواكه والخضراوات والموالح، ولها مكاتب في مصر وعدة دول.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية فإن "الضحية هو الرئيس التنفيذي لشركة مصرية لتصدير الفواكه والخضروات المجمدة ولها مكاتب في أوكرانيا وإسرائيل".