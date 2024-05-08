من هو زيف كيبر رجل الأعمال الإسرائيلي الذي قتل في مصر؟
قُتل رجل أعمال إسرائيلي بإطلاق النار عليه في مدينة الإسكندرية الساحلية الواقعة شمالي مصر، في حادث وصفته وزارة الداخلية المصرية بأنه "إطلاق نار جنائي".
وأعلنت جماعة مصرية تطلق على نفسها "طلائع التحرير مجموعة الشهيد محمد صلاح" مسؤوليتها عن قتل رجل الأعمال الإسرائيلي، وهي جماعة مجهولة تظهر على الساحة للمرة الأولى.
ووصفت "طلائع التحرير" في بيان منسوب لها، جرى تداوله، كيبر بأنه "عميل إسرائيلي مجرم يتخذ من بعض الأعمال التجارية غطاء لممارسة نشاطه في جمع المعلومات وتجنيد ضعاف النفوس لصالح جهاز الموساد".
من هو زيف كيبر؟
بحسب ما رشح من معلومات، فإن زيف كيبر هو رجل أعمال يهودي، ظهر بملابس المتدينين اليهود في عدة صور، ويحمل الجنسيتين الكندية والأوكرانية، ودخل مصر بجواز سفره الكندي.
ولد رجل الأعمال في مدينة تورنتو الكندية، وانتقل للعيش في إسرائيل خلال عام 2015 مع تسجيل الإقامة في الإسكندرية، بحسب مصادر متعددة.
ويقيم كيبر في مدينة الإسكندرية المصرية منذ 9 سنوات وله علاقات واسعة في المجال التجاري والاقتصادي، ولم يكن سائحاً أو زائراً، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وكان الضحية يملك ويدير مجموعة تجارية باسم "O.K. Group" تعمل في استيراد وتصدير الفواكه والخضراوات والموالح، ولها مكاتب في مصر وعدة دول.
وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية فإن "الضحية هو الرئيس التنفيذي لشركة مصرية لتصدير الفواكه والخضروات المجمدة ولها مكاتب في أوكرانيا وإسرائيل".