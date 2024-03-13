الجيش الإسرائيلي يكشف نتائج عملياته العسكرية ضد ميليشيات حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه استهدف نحو 4500 موقع لميليشيات حزب الله، خلال الأشهر الخمسة الماضية، في لبنان وسوريا، وأوقع 300 قتيل و750 مصابًا في صفوف الحزب.

وقال الجيش في بيان نشرته وكالة "فرانس برس" إنه وجَّه ضرباته ضد مواقع الميليشيات من الأرض والجو، وشملت "منشآت تخزين أسلحة، ومنشآت عسكرية مخصصة للأنشطة الهجومية لحزب الله، ومراكز قيادة وسيطرة عملياتية".

وأشار البيان إلى أن الجيش قام "خلال الأشهر الخمسة الماضية، تحت إشراف مركز التحكم في النيران التابع للقيادة الشمالية والقوات الجوية الإسرائيلية، بضرب أكثر من 1200 هدف لحزب الله من الجو وأكثر من 3100 هدف لميليشيات حزب الله من الأرض" في لبنان وسوريا.

وأعلن الجيش أنه تمكن من القضاء على أكثر من 300 عنصر يتبعون لميليشيات حزب الله، وإصابة 750 آخرين، بينهم 5 من كبار القادة، مشيرًا إلى أنه ضرب عشرات الخلايا التي "وجهت أو أطلقت صواريخ مضادة للدبابات والقذائف الصاروخية على إسرائيل".

وأكد الضربات أدت "إلى إضعاف قدرات حزب الله الجوية والبرية، فضلاً عن تسلسل قيادته".

وأضاف أن عملياته جاءت ردًا على "هجمات المنظمة المستمرة ضد المدنيين وبلدات شمال إسرائيل"، مؤكدًا بأنها ستتواصل "لطرد حزب الله وقواته من جنوب لبنان لتمكين سكان شمال إسرائيل من العودة إلى منازلهم بأمان".

ونفذ الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، ضربات في محيط بلدتين في شرق لبنان، حيث استهدفت هذه الضربات مقري قيادة تابعين لميليشيات حزب الله، وأوقعت 12 قتيلاً، بحسب مصدر أمني.