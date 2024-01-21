فتح: حماس تُعطل اجتماعات المصالحة الفلسطينية

اشتد الخلاف بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين؛ على خلفية انعقاد اجتماعات المصالحة الفلسطينية بين الطرفين، وقالت فتح إنها لم تفرض شروطًا على حماس من أجل التوصل لاتفاق ينهي الانقسام بينهما.

وأوضح عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبدالله عبدالله، لـ"إرم نيوز"، أن "حماس ومنذ آخر لقاء عقد في العلمين بمصر ترفض عقد أي اجتماعات بشأن المصالحة الفلسطينية"، لافتاً أنها تعطل عقد اللجنة الخاصة بالمصالحة التي انبثقت عن اجتماع العلمين.

جاء ذلك رداً على تصريحات عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، الذي أعلن استعداد حركته للحوار مع فتح دون أي شروط مسبقة، مبينًا أن الحوار بين الحركتين "منقطع تمامًا في الوقت الراهن".