مداهمات وتخريب ممنهج.. الحوثيون يستهدفون مدارس اليمن

صلاح قعشة

عمدت ميليشيا الحوثي منذ انقلابها وتوسعها في المحافظات اليمنية، إلى تدمير المدارس التعليمية، إما من خلال التفجير أو القصف أو تحويلها إلى ثكنات عسكرية وسجون؛ ما يرقى إلى "جريمة حرب".

وأكدت الحكومة اليمنية في بيان سابق، تفجير ميليشيا الحوثي ما يزيد على 2372 مدرسة بشكل كلي باستخدام العبوات الناسفة شديدة الانفجار، وتدمير جزئي نتيجة القصف المكثف بقذائف الهاون والهاوتزر وصواريخ الكاتيوشا.

وداهم مسلحو الحوثي واحتلوا 352 مدرسة وجامعة وكلية ومعهدًا ،منذ بداية الحرب في اليمن، وحولوها إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة، ونهبوا أثاث وتجهيزات 101 مرفق تعليمي في 17 محافظة يمنية.