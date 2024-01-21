مصدر لـ"إرم نيوز": سيف الإسلام القذافي سيشارك في مؤتمر المصالحة

المناخ العام يسمح بعودة سيف الإسلام

وقال رشيد خشانة مدير المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا "إن المناخ العام في ليبيا الآن يسمح لسيف الإسلام القذافي وأركان نظام والده بالعودة وتحقيق مكاسب سياسية، رغم أن الشعب الليبي أو جزءًا كبيرًا منه على الأقل لم ينس توعد سيف الإسلام بالانتقام من الليبيين لمقتل والده في الـ17 من شباط/ فبراير 2011".

ولفت خشانة في حديثه لـ "إرم نيوز" إلى أن ''ما يخدم سيف الإسلام القذافي وموقفه هو رؤية الدول الأفريقية للحل في ليبيا".

وتابع: "يمكن القول إن هناك تيارين يتنافسان على فرض رؤية للحل في ليبيا، الأول يتمثل في قوى ليبية تسعى إلى فرض انتقال سياسي ديمقراطي شبيه بما حدث في تونس، والثاني الدول الأفريقية التي تريد الدفع بعودة رموز نظام القذافي لمنع سقوط أنظمتها".

روسيا تدعم القذافي في الانتخابات

واستطرد قائلًا: "هناك عامل آخر يدعم موقف القذافي هو روسيا التي تسعى إلى إزالة كل الموانع أمام ترشح سيف الإسلام للانتخابات الرئاسية رغم أن موعدها لا يزال مجهولًا حتى الآن".

بدوره، قال محمد صالح العبيدي المحلل السياسي المختص في الشأن الليبي: "إن استدعاء سيف الإسلام القذافي أمر متوقع بالنظر إلى أن ليبيا تستعد لمصالحة وطنية شاملة لا يمكن أن تقع باستبعاد طرف له ثقل مثل رموز النظام السابق".

وأضاف العبيدي في حديثه لـ "إرم نيوز"، "أن القذافي قد يحقق بالفعل مكاسب من بينها فك عزلته حيث لا يدعمه سوى بعض القبائل المقربة من عائلته محليًّا، مثل: قبائل مدينة بني وليد، وخارجيًّا روسيا، وبالتالي الخروج للمحيط الأفريقي وعقد لقاءات مع زعماء أفارقة وتوضيح مواقفه ومقاربته للحل الليبي من شأنها أن تضيف له الكثير في رصيده السياسي".