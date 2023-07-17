7 قتلى بانهيار بناية سكنية في حي "حدائق القبة" بمصر

أفادت مصادر مصرية، اليوم الاثنين، بمقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات، جراء انهيار بناية سكنية في منطقة "حدائق القبة"، أحد أشهر أحياء العاصمة القاهرة.

وهرعت قوات من الحماية المدنية والإسعاف من أجل انتشال الضحايا وإنقاذ المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى "الدمرداش" لتلقي العلاج اللازم، بحسب المصادر.

وأفادت المصادر بأن القتلى هم 5 إناث واثنان من الذكور، أحدهما طفل في عامه الأول، بحسب إحصائية رسمية.

ويتكون المبنى الواقع في شارع "مكاوي" من 5 طوابق، وتقوم الفرق المختصة حالياً بالتحقيق في أسباب انهيار المنزل وحصر الخسائر، فيما تتواصل عملية رفع الأنقاض.

وأخليت منطقة العقار المنهار، وقطعت خدمات الكهرباء والغاز حتى اكتمال عمليات البحث ورفع الركام، وذلك تحسباً لأي ظرف طارئ.