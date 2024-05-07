"الإمدادات قليلة".. تحذير أممي من إغلاق معبري غزة الرئيسين

حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من قلة الإمدادات الإنسانية داخل غزة، نظرًا لاستهلاكها أوَّلًا بأول، مع إغلاق المعبرين الرئيسين للقطاع، بعد عملية عسكرية إسرائيلية في رفح.

وقالت، إن المساعدات الخارجية محجوبة فعليًّا عن القطاع، الذي لا يوجد به سوى عدد قليل للغاية من المتاجر.

ووفقًا لرويترز، قال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي في جنيف "إسرائيل أغلقت مَعبرَي رفح وكرم أبو سالم في إطار عمليتها العسكرية في رفح".