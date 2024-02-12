باب المندب وخليج عدن في مرمى نيران ميليشيا الحوثي

أطلقت ميليشيا الحوثي، فجر الإثنين، عدة صواريخ باليستية طائرات مسيرة باتجاه باب المندب وخليج عدن، وفق مصادر عسكرية يمنية.

وذكرت المصادر أن "الصواريخ الباليستية انطلقت من مناطق مختلفة تخضع لسيطرة الحوثيين، في محافظتي إب وسط البلاد، وتعز جنوب غرب اليمن، بينما أطلقت الطائرات المُسيرة من محافظة البيضاء الواقعة وسط البلاد".

ونقل سكان محليون، يقطنون في تلك المناطق، سماعهم دوي الطلقات صاروخية، مشيرين أنه تبين من الصوت أنه أُطلق أكثر من صاروخ، فضلاً عن سماعهم تحليق الطائرات.

وفي الوقت نفسه، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO"، أنها تلقت تقريراً عن حادث أمني وقع على بعد 40 ميلاً بحرياً جنوب مدينة المخا جنوب غرب اليمن، مشيرةً إلى أنهم يتحققون من الأمر، محذرة السفن بتوخي أقصى درجات الحذر عند عبورهم من منطقة باب المندب.