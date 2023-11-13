معاريف: تصعيد إسرائيل ضد حزب الله قد يجمد سير العمليات في غزة

يوشك الجيش الإسرائيلي أن يدخل في مواجهات مباشرة مع ميليشيا حزب الله في لبنان، ستجعل قطاع غزة ملفًا هامشيًا، حسبما أفادت صحيفة "معاريف"، الإثنين.

وتسود تقديرات بأن الأيام المقبلة، ستشهد بدء موجة تصعيد للعمليات العسكرية من جانب إسرائيل، وسط مخاوف بشأن تأثر القرارات المتخذة في تل أبيب والخطط العملياتية بشأن الحرب على قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة عبر محللها العسكري طال بن رام، أنه "بعد 38 من الحرب في غزة، ثمة مؤشرات على بدء تصعيد عسكري ضد حزب الله"، وقال إن هذا التصعيد الذي وصفه بـ "الصعود درجة" سيلقي بظلاله على الحرب الدائرة في قطاع غزة.