في أولى جولاته الخارجية.. أمير الكويت يزور السعودية

بدأ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أولى جولاته الخارجية من السعودية التي وصلها، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد رسمي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي الأمير الكويتي.

يذكر أن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أدى اليمين الدستورية، أمام مجلس الأمة، الذي كان ناداه أميرًا للبلاد، خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وليصبح الحاكم السابع عشر لدولة الكويت.