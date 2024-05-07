القضاء الأمريكي يشهر "سلاح التوظيف" بوجه الطلبة المناصرين لفلسطين

حاضنة للتعصب

ووصف القضاة، الحرم الجامعي في مانهاتن بأنه "حاضنة للتعصب" في رسالة إلى رئيسة جامعة كولومبيا نعمت مينوش شفيق وعميدة كلية الحقوق جيليان ليستر، وجاء فيها أن "الأساتذة والإداريين على حد سواء هم في مقدمة اضطرابات الحرم الجامعي؛ مما يشجع الانتشار الخبيث لمعاداة السامية والتعصب".

ويعين القضاة الاتحاديون خريجي كلية الحقوق سنويًّا للتدريب العملي لمدة عام وهو ما قد يساعدهم على الحصول على وظائف مرموقة وعالية الأجر.

وبين القضاة أن "المقاطعة ستطبق على الطلبة الذين يدخلون جامعة كولومبيا هذا الخريف". وطالبت الرسالة بإنزال "عواقب وخيمة" على الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في احتجاجات الحرم الجامعي.

عيّنهم ترامب

وأشارت تقارير إلى أن القضاة الذين وقعوا على الرسالة، عينهم الرئيس السابق ترامب، الذي أشاد بطريقة تعامل شرطة نيويورك مع المتظاهرين، واصفًا إياهم بأنهم "مجانين غاضبون، ويتعاطفون مع حماس". بينما ثلثا القضاة الموقعين على الرسالة في تكساس، ويمثل القضاة الثلاثة عشر شريحة صغيرة من نحو 900 قاض اتحادي في البلاد.

ويدعو الطلبة المحتجون منذ قرابة أسبوعين جامعاتهم بضرورة سحب استثماراتها من الشركات الأمريكية الداعمة لإسرائيل، الأمر الذي قوبل بتحد من بعض الجامعات، حين رد بعضها بأنها لن تخضع لمطالب المحتجين وتنفيذ مطالبهم وسط تحذيرات أممية وتنديد دولي عارم يدعو لوقف العنف الوحشي الذي ترتكبه الشرطة الأمريكية لقمع الاحتجاجات، على حد وصفهم.

وسرعان ما اجتاحت الاحتجاجات المناصرة لفلسطين الجامعات الأمريكية، حيث انطلقت من جامعة كولومبيا في نيويورك، ثم انتشرت على نطاق واسع في الجامعات الأخرى، حيث نُظمت مظاهرات واعتصامات رفعت شعار "سحب الاستثمارات" من إسرائيل.