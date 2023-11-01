ذهول في إسرائيل عقب سقوط أسطورة "النمر" ناقلة الجند التي لا تقهر 

نزل خبر مقتل 11 جنديًّا إسرائيليًّا كالصاعقة على الإعلام والشارع الإسرائيليين، بعد أن اتضح أن القتلى كانوا بداخل ناقلة الجند الأسطورية من طراز "النمر"، والتي صُمِّمت على أساس هيكل الدبابة الأكثر فتكًا لدى الجيش الإسرائيلي من طراز "ميركافا".

وأصاب صاروخ مضاد للدروع ليلة الأربعاء ناقلة الجند الإسرائيلية، والتي كانت تقل جنودًا من لواء النخبة "جولاني" على رأسهم ضابط برتبة ملازم يُدعى آريئيل رايخ، شمالي قطاع غزة.

وتركت الكارثة علامات استفهام بشأن مستقبل وسمعة تلك الناقلة التي أنفقت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ملايين الدولارات على تطويرها على امتداد سنوات طويلة.

وذكر موقع "واللا" الإخباري اليوم، إن السائد هو أن ناقلة الجند "النمر" كان من المفترض أن تغيّر الواقع في الميدان، أي أنها تشارك في الغزو البري من منطلق أنه من غير الممكن تدميرها عند استهدافها بالصواريخ التي تمتلكها حماس أو غيرها من الفصائل.