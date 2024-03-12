للمرة الأولى.. المغرب ينفذ إنزالا جويا لإيصال مساعدات إلى غزة

شارك المغرب، الاثنين، في تنفيذ عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية في قطاع غزة، عبر 6 طائرات عسكرية، وفق وسائل إعلام محلية مغربية‪.

وقال موقع "هسبريس" المغربي "إن الرباط أرسلت، الاثنين، بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية، ست طائرات مروحية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الملكية، محمّلة بالمساعدات الإغاثية الموجهة إلى غزة".