تصل ليبيا مايو المقبل.. ما التحديات التي تواجهها ستيفاني خوري؟

وأعرب النائب البرلماني الليبي عن اعتقاده "أن خوري ستحرك المياه الراكدة، لكنها لن تستطيع حلها بالكامل؛ نظرا إلى تعقيداتها".

وكان باتيلي قد عمل منذ وصوله إلى ليبيا على التوافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات عامة، لكن مساعيه فشلت رغم أنه قدم مبادرتين في هذا الإطار، الأولى بإنشاء لجنة بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان لإجراء مباحثات حول القاعدة الدستورية، والثانية محاولة جمع كل الأطراف الرئيسة في الأزمة الليبية على طاولة واحدة.

من جانبه، قال نائب رئيس حزب الأمة الليبي أحمد دوغة إن "ستيفاني خوري سوف تقوم بتغيير آلية عمل الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي عمل بها المبعوثان السابقان، فمثلا كل سابقيها يكررون نفس التجارب السابقة والتي فشلت في الوصول بليبيا إلى الانتخابات ومنها إلى الاستقرار".

وتابع دوغة لـ "إرم نيوز": "لذلك قلت إن ستيفاني خوري، أعتقد أنها سوف تغير من تكرار نفس الخطط السابقة، وستقوم باستبعاد كل المؤسسات التي شاركت في الحوارات السابقة وهي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وهذه المرة أعتقد أنهم سوف يكونون خارج المشهد".

واستنتج دوغة "أن هؤلاء أي المؤسسات أثبتت في عدة مرات أن أفرادها لا يريدون الوصول إلى انتخابات في ليبيا بحجة أنهم مختلفون ولكن في الحقيقة هم يعلمون بأنه إذا حدثت انتخابات سوف يفقدون مناصبهم والميزات التي كانوا يحصلون عليها من خلال مناصبهم".