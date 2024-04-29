تبدأ بالسعودية.. بلينكن في جولة شرق أوسطية جديدة لدفع مفاوضات غزة
كشف مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور الأردن وإسرائيل بعد انتهاء مباحثاته في السعودية التي سيحل بها في زيارة مقررة سابقاً، بحسب "فرانس برس".
وذكر المصدر أن زيارة بلينكن للشرق الأوسط مجدداً تأتي في أعقاب مكالمة بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا خلالها مفاوضات الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
ولم تعلن وزارة الخارجية بشكل فوري تفاصيل عن الزيارتين.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر قد قال في بيان سابق يتعلق بزيارة السعودية إن جهود بلينكن ستتركز على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وأشار ميلر إلى أن "حماس هي من تقف عائقاً بين الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار".
ومنذ أشهر، تحاول مصر وقطر والولايات المتحدة التوسط للتوصل إلى هدنة جديدة بين إسرائيل وحماس، مع تصاعد الضغوط الشعبية للتوصل إلى اتفاق.
وكرر بايدن المخاوف بشأن شن إسرائيل عملية في رفح حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني.