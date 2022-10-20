بـ 3 مخططات جديدة.. إسرائيل تسعى لمضاعفة عدد المستوطنين بحي الشيخ جراح في القدس



كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، تفاصيل 3 مخططات استيطانية جديدة تقوم بإعدادها بلدية القدس الإسرائيلية، والتي تهدف لمضاعفة عدد المستوطنين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن السلطات الإسرائيلية تسعى لتوسيع البؤرة الاستيطانية "شمعون هتصديق" من خلال ثلاثة مشاريع استيطانية جديدة، لافتةً إلى أن ذلك يتم بالتعاون مع "صندوق أرض إسرائيل" وبالشراكة مع شركات استثمارية يهودية أجنبية.

وأوضحت أن "المخططات الثلاثة في مراحلها النهائية من أجل منح التراخيص اللازمة لبدء التنفيذ"، لافتةً إلى أن المخططات ستشمل عددا من الأراضي التي استولت عليها الجمعية الاستيطانية "نحلات شمعون" بحي الشيخ جراح.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "المشاريع الاستيطانية الثلاثة تضم مباني سكنية عالية ومبنى تجاريا ومكتب توظيف"، مبينة أن "تلك المشاريع يمكن اعتبارها ظاهريا مشاريع ريادية؛ لكنها في الحقيقة تمثل توسعا استيطانيا جديدا بالشيخ جراح لتعزيز الوجود اليهودي في المنطقة".

وأضافت أن "المخطط يهدف لمضاعفة عدد العائلات اليهودية وخلق تواصل جغرافي استيطاني ما بين حي الشيخ جراح وجبل المشارف"، مشيرة إلى أن البؤرة الاستيطانية التي تكمل حاليا الوجود اليهودي والاستيطاني على جبل المشارف، ستنمو إلى أكثر من 40 عائلة يهودية.

الجدير ذكره، أن مساعي الجمعية الاستيطانية "نحلات شمعون" لإخلاء منازل الفلسطينيين بحي الشيخ جراح أثارت ضجة دولية خلال الأعوام السابقة، وتسببت في اندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة بمايو/أيار من العام الماضي.