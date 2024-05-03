بانتظار رد حماس.. مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش "احتمالات" اجتياح رفح

ناقشت حكومة الحرب الإسرائيلية المصغرة، برئاسة بنيامين نتنياهو، ليل الخميس، احتمالات مضي الجيش قدماً في عملية برية لاجتياح مدينة رفح.

يأتي ذلك الاجتماع في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل رد حركة حماس على أحدث مقترح، قدمته مصر، بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وتعثرت جهود سابقة للتوصل لوقف لإطلاق النار بسبب مطالبة حماس بتعهد إسرائيل بإنهاء الحرب، فيما تصر إسرائيل على أن الحرب ستستمر في نهاية المطاف للقضاء على حماس.

وتؤكد إسرائيل أيضا أن الاجتياح الذي تلوح به منذ فترة طويلة لرفح على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر وشيك.

وتقول إن رفح هي المعقل الأخير لحماس. وصارت رفح الملاذ الأخير لنحو مليون نازح فلسطيني، مما يثير قلق المجتمع الدولي بشأن مصيرهم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته لإسرائيل يوم الأربعاء إنه لم يطلع على خطة إسرائيلية لإجلاء المدنيين من رفح بعد.