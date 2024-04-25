قصف إسرائيلي يستهدف شاحنة وقود في شرق لبنان

استهدف قصف جوي إسرائيلي، اليوم الخميس، شاحنة للمحروقات قرب بعلبك شرق لبنان، في منطقة بعيدة عن الحدود؛ ما أسفر عن إصابة شخص بجروح، وفق مصدر مقرب من ميليشيا حزب الله اللبناني والوكالة الوطنية للإعلام.

ونقلت "فرانس برس" عن المصدر المقرّب من الحزب قوله إن "طائرة مسيرة استهدفت شاحنة لنقل المحروقات" في منطقة دورس، عند مدخل مدينة بعلبك، مضيفًا أن سائق الشاحنة أصيب بجروح.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام من جانبها أن "غارة معادية من طائرة مسيّرة استهدفت شاحنة لنقل المحروقات في سهل بلدة دورس؛ ما أدى إلى إصابة السائق بجروح، وإلحاق أضرار بالشاحنة والصهريج"، مضيفةً أن "الصاروخ سقط في ساتر ترابي بمحاذاة الطريق".

وتأتي هذه الغارة وسط ارتفاع وتيرة التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل في الأيام الأخيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، شنّ "عمليات هجومية" في الجنوب اللبناني، مؤكدًا إصابة أربعين هدفًا للحزب و"القضاء" على نحو نصف قيادييه في جنوب البلاد.