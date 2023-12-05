مسؤولون من حماس يحيون ذكرى وفاة مانديلا مع عائلته

انضم مسؤولون من حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إلى عائلة نلسون مانديلا لإحياء الذكرى العاشرة لوفاته، وتسليط الضوء على النزاع المدمر في قطاع غزة.

ودانت جنوب إفريقيا بشدة رد إسرائيل على العملية غير المسبوقة لحماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، التي أشعلت فتيل حرب أودت بحياة الآلاف.

وجعل مانديلا، الذي توفي عام 2013 عن 95 عامًا، من قيام دولة فلسطينية إحدى قضاياه الدولية الرئيسة عندما أصبح أول رئيس أسود لدولة جنوب إفريقيا.

وكان ممثلون عن حماس بين فلسطينيين وضعوا إكليلًا من الزهور، عندما أحيت عائلة مانديلا ذكرى وفاته أمام تمثال ضخم لرمز مكافحة الفصل العنصري.

وساهم حفيد مانديلا، العضو في المجلس الوطني ماندلا مانديلا، في تنظيم مؤتمر استمر يومين بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي قبل مراسم وضع إكليل الزهور عند "مباني الاتحاد"، حيث المقر الرسمي لحكومة جنوب إفريقيا ومكاتب رئيس الدولة.

وكان كل من باسم نعيم، وزير صحة سابق في حكومة حماس في غزة، وخالد قدومي ممثل الحركة في إيران، من بين الفلسطينيين الذين حضروا إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في المؤتمر وإحياء الذكرى.

وقال ماندلا مانديلا لهيئة الإذاعة العامة "إس إيه بي سي": "كنا بانتظار الاطلاع على تجربة مباشرة بشأن الفظائع اليومية التي تُرتكب في غزة".

وأضاف: "وكانت تجربة حقيقية لهم أن يكونوا في جنوب إفريقيا، وأن يتعلموا من تجربتنا، حيث كان علينا أن نواجه أحد أكثر أنظمة الفصل العنصري وحشية في القارة، وتمكنا من هزيمته".

وأكد أن جده كان يعتبر قيام دولة فلسطينية "قضية أخلاقية كبيرة في عصرنا"، مضيفًا: "نواصل من حيث ترك".