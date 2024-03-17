قائد سابق للبحرية الإسرائيلية: الممر البحري إلى غزة "تهديد للأمن القومي"

قال القائد السابق للقوات البحرية الإسرائيلية، اللواء المتقاعد إليعازر ماروم، إن "الممر البحري لإيصال المساعدات سيشكل خطرًا على الأمن القومي الإسرائيلي، ويكشف إسرائيل أمام تهديدات، مثل وصول سفن معادية تحت غطاء المساعدات الإنسانية".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، ليلة الأحد، عن ماروم، أن تدشين ممر بحري وميناء ورصيف عائم قبالة غزة "فكرة قديمة طُرِحت طوال العقود الثلاثة الأخيرة".

وأضاف أن الحصار البحري المفروض على القطاع منذ عام 2010 شكَّل جزءاً من الرؤية الأمنية الإسرائيلية، التي تنص على أنها في حاجة للسيطرة على كل الغلاف البحري والجوي من رأس الناقورة وغور الأردن، إلى إيلات وحدود مصر.

وقال ماروم إن إسرائيل "قاتلت طوال سنوات من أجل حماية تلك الرؤية التي تعد حجر زاوية لأمنها القومي".

وأوضح أن "المسار البحري لنقل المساعدات، سواء دُشِّن الميناء ذاته أم لا، يعني كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة، ووضع تل أبيب أمام دول، مثل تركيا وإيران، ستطالب مثلها مثل الدول الأخرى، بنقل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وسوف يكون من الصعب على إسرائيل أن ترفض".