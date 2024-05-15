"الأب الروحي للصم والبكم".. من هو هاشم غزال الذي قتل في غزة؟ (صور)

وهاشم غزال ينحدر من أسرة من الصم، حيث ولد هو وإخوته فاقدين للسمع، وتوفي والده وهو بعمر 3 سنوات، وأخذت والدته مسؤولية رعايته وتنشئته، وتزوج وأنجب 9 أبناء.

وقال غزال في مشاركة له على منصة "تيد" الاجتماعية، إنه عانى من صعوبة الحياة بسبب التنمر الذي تعرض له من الصغر والاستهزاء به وبقدراته خاصة حين عمل مساعداً لنجار.

وقررت والدته فتح منجرة خاصة به ليتألق ويصبح من أمهر النجارين في غزة، وفق ما قال، لكن المشكلة الأكبر في حياته كانت عندما قررت والدته تزويجه، واختارت له زوجة غير صماء ولكنها لا تعرف لغة الإشارة.