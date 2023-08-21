مقتل مستوطنة بإطلاق نار قرب "كريات أربع" في الخليل

أعلنت مصادر في الإسعاف والطوارئ الإسرائيلية، اليوم الإثنين، مقتل مستوطِنة وإصابة آخر بجروح بالغة، جراء هجوم مسلح.

وتعرَّضت سيارة لإطلاق نار قرب مستوطنة "كريات أربع" في مدينة الخليل بالضفة الغربية، ووصفت جروح أحد المصابين بأنها "خطيرة للغاية"، وتم نقله إلى مستشفى "سوروكا" في سيارة إسعاف عسكرية.

وأفاد شهود عيان، بأن مركبة فلسطينية مسرعة أطلقت النار اتجاه مركبة للمستوطنين عند مفترق "كريات أربع".

وأعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق المنطقة من مفترق "بيت حجاي" الاستيطاني إلى مفترق "معاليه هيفار" وحتى بني نعيم جنوبًا، لمحاصرة المركبة ومنفذ عملية إطلاق النار.

واستدعى الجيش، مروحية إلى مكان عملية إطلاق النار لمطاردة منفذي العملية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتلقى تحديثات فورية لتفاصيل عملية إطلاق النار.

ولاحقاً، قالت مستشفى "سوروكا" في بيان لها: "وصلنا مصاب يبلغ من العمر 39 عامًا من منطقة الخليل وتم نقله إلى غرفة الطوارئ، وفي هذه المرحلة يتلقى العلاج الأولي في محاولة لتحقيق استقرار لحالته التي تعرف بأنها خطيرة".

واستدعى الجيش قوات من وحدة "دفدوفان" ووحدة تقصي الأثر "مرعول" ووحدة "الاستخبارات القتالية 636" لمطاردة منفذي العملية.