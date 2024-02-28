الأولى منذ 15 عاماً.. تميم يزور فرنسا لبحث ملف الرهائن في غزة‎

بدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، زيارة لفرنسا، هي الأولى لأمير قطري منذ 15 عاماً، والأولى لتميم منذ توليه الحكم في 2013، وفق الرئاسة الفرنسية.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لأمير قطر لدى وصوله إلى قصر "الأنفاليد" في العاصمة الفرنسية باريس، بحسب ما أورده الديوان الأميري القطري.

وتركز الزيارة، التي تستغرق يومين، على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة وإعادة إطلاق عملية تفاوض تفضي إلى قيام دولة فلسطينية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية.