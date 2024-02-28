الأولى منذ 15 عاماً.. تميم يزور فرنسا لبحث ملف الرهائن في غزة
بدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، زيارة لفرنسا، هي الأولى لأمير قطري منذ 15 عاماً، والأولى لتميم منذ توليه الحكم في 2013، وفق الرئاسة الفرنسية.
وأقيمت مراسم استقبال رسمية لأمير قطر لدى وصوله إلى قصر "الأنفاليد" في العاصمة الفرنسية باريس، بحسب ما أورده الديوان الأميري القطري.
وتركز الزيارة، التي تستغرق يومين، على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة وإعادة إطلاق عملية تفاوض تفضي إلى قيام دولة فلسطينية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن "هذه الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها أمير لقطر منذ 15 عاماً، وزيارة الدولة الأولى للأمير تميم منذ توليه الحكم في عام 2013، تمثل شرفاً لفرنسا وتوضح عمق العلاقات التي توحد بلدينا".
وأشار قصر الإليزيه إلى أن الأمير، الذي تلعب بلاده دوراً محورياً في المفاوضات، والرئيس إيمانويل ماكرون، أكدا خلال محادثاتهما الرغبة في التوصل "بسرعة كبيرة إلى وقف لإطلاق النار".
وفي إطار الزيارة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه وقّع اتفاقاً مع أمير قطر بشأن التزامات استثمارية قطرية في الاقتصاد الفرنسي بحلول العام 2030 بقيمة 10 مليارات يورو.
ويشكل إطلاق سراح الرهائن "أولوية" مطلقة بالنسبة لفرنسا، التي لا يزال 3 من رعاياها محتجزين لدى حركة حماس، وفق وكالة "فرانس برس".
ووقع البلدان خلال الزيارة "إعلان نوايا" بشأن التعاون الإنساني، خاصة في غزة، بما في ذلك التزام مشترك بمبلغ 200 مليون يورو لصالح الفلسطينيين.
وأعلن الإليزيه أن "3 طائرات شحن فرنسية قطرية نقلت مساعدات إنسانية وطبية إلى العريش في مصر قرب رفح، بما في ذلك 75 طنًا من البضائع و10 سيارات إسعاف وحصص غذائية بالإضافة إلى نحو 300 خيمة عائلية".
والأربعاء، سيترأس رئيسا الوزراء غابرييل أتال ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني منتدى اقتصادياً حول فرص الاستثمار بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي وإزالة الكربون وأشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية والصحة.
وفرنسا المستثمر الأوروبي الأول في قطر، حيث استثمرت 9 مليارات دولار في مجالات الطاقة والطيران والبنية التحتية والسياحة. كما أنها واحدة من الدول الخمس الرئيسية المتلقية للاستثمارات من هذا البلد.
وسيعيد البلدان تفعيل علاقاتهما الثقافية من خلال الزيارة المرتقبة لوزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي إلى قطر.