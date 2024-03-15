أبرزها "اليوم التالي للحرب".. خمسة ملفات أمام الحكومة الفلسطينية الجديدة

تنتظر الحكومة الفلسطينية الجديدة التي من المقرر أن يشكلها رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى، ملفات رئيسية وشائكة، خاصة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة للشهر السادس على التوالي.

ومن المتوقع أن يعمل مصطفى على تشكيل حكومة تكنوقراط، للتعامل مع خمسة ملفات شائكة، على رأسها إدارة مرحلة ما بعد حرب غزة، إضافة لإعمار القطاع، والمصالحة، واقتطاع إسرائيل لجزء من أموال السلطة الفلسطينية، والاستيطان في الضفة الغربية.

ما بعد الحرب

ومن أكثر الملفات الشائكة أمام الحكومة الفلسطينية، ملف إدارة المرحلة التي ستعقب حرب غزة، خاصة في ظل حالة الانقسام التي يعيشها الفلسطينيين منذ سنوات، وعدم نجاح أي من الاتفاقيات الموقعة بين حركتي فتح وحماس بتحقيق المصالحة.

ويبدو هذا الملف الأكثر تعقيدا بالنسبة للحكومة الجديدة، خاصة وأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك أي سيطرة على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ الانقسام عام 2007، ما يدفع الحكومة للبحث عن اتفاق مع الحركة وأطراف إقليمية ودولية لضمان نجاحها بهذا الملف.