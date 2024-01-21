مقتل عنصرين من مليشيا حزب الله بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

أفادت مصادر أمنية بأن شخصين على الأقل قتلا وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة اليوم الأحد، استهدفت سيارة في جنوب لبنان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن سكان ومصادر أمنية قولهم إن "سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع القريب من نقطة تفتيش تابعة للجيش اللبناني، ولم يتضح الأشخاص الذين استهدفهم الهجوم".

كما نقلت الوكالة عن مصادر أمنية، قولها إن "القصف الإسرائيلي الذي استهدف مركبة جنوب لبنان، أدى إلى مقتل عنصرين في ميليشيا حزب الله".

في غضون ذلك، شن الطيران الإسرائيلي الأحد، سلسة غارات استهدفت بلدات جنوب لبنان، في أحدث تطور منذ اندلاع اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومليشيا حزب الله من جهة أخرى، في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت مصادر محلية جنوب لبنان، بأن القوات الإسرائيلية أطلقت رشقات نارية في الهواء بهدف ترهيب المزارعين في حقول منطقة الوزاني، فيما قصفت بالفعل أطراف بلدات شيحين والجبّين في القطاع الغربي بالقذائف الفوسفورية.

وأشارت المصادر إلى سقوط عدد من القذائف المدفعية على تلة حمامص وسهل مرجعيون في القطاع الشرقي، فيما استهدف القصف أطراف عيتا الشعب وعيترون ومارون الراس ويارون في القطاع الأوسط.

يأتي ذلك، وسط تحليق متواصل للمسيّرات الإسرائيلية وعلى علو منخفض في أجواء الجنوب وصولا إلى النبطية.

في غضون ذلك، شيّعت مليشيا حزب الله، جثامين القتيلين اللذين سقطا يوم السبت، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركبة كانا يستقلانها في البازورية إلى الشرق من مدينة صور.