"المصير المجهول" للرهائن.. ورقة حماس لتسريع مفاوضات التهدئة

أعلن الجناح المسلح لحركة حماس "كتائب القسام"، الاثنين، أن عدداً من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة باتوا مجهولي المصير، الأمر الذي أثار التساؤلات بشأن معنى هذا الإعلان وأهداف ورسائل حماس من ذلك.

وقال الناطق باسم القسام، أبو عبيدة، في خطاب له، إن "مصير العديد من الرهائن الإسرائيليين في غزة بات مجهولاً، والعديد منهم ربما قتلوا"، محمّلاً إسرائيل المسؤولية عن ذلك في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع.

ويرى خبراء ومحللون سياسيون أن حماس تسعى للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التعجيل في إتمام صفقة تبادل أسرى وإنهاء الحرب على قطاع غزة، مشيرين إلى أن ذلك يمكن أن يسرع مفاوضات التهدئة.

حرب نفسية

وقال الخبير في الشأن العسكري، محمد عبد الواحد، إن "إعلان حماس يأتي في إطار الحرب النفسية ضد إسرائيل"، لافتاً إلى أن الحركة تسعى لاستغلال حالة التوتر داخل الشارع الإسرائيلي والمظاهرات للضغط على حكومة نتنياهو.

وأوضح عبد الواحد، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "حماس تستخدم ملف الأسرى الإسرائيليين والفيديوهات الخاصة بهم لإجبار نتنياهو على القبول بالصفقة الشاملة وإنهاء الحرب على غزة"، مبيناً أن إسرائيل تدرك ذلك جيداً.

وأشار إلى أن "حماس تريد استخدام ملف الأسرى للتأكيد على أن استمرار العمل العسكري ضد غزة يودي بحياة من تبقى منهم في القطاع"، مؤكداً أن ذلك قد يجبر الجيش الإسرائيلي على تخفيف وتيرة ضرباته العسكرية.

ولفت عبد الواحد إلى أن "هذه الإجراءات قد تسرع مفاوضات التهدئة بين حماس وإسرائيل، وتؤدي إلى ضغوط قوية على حكومة بنيامين نتنياهو تجبرها على القبول بأحد المقترحات المقدمة من قبل الوسطاء"، وفق تقديره.

وتابع: "اهتمام حكومة نتنياهو من الحرب على غزة سياسي بالدرجة الأولى وتهجير سكان القطاع"، مستكملاً: "ملف الأسرى آخر اهتمامات نتنياهو وحكومته، ومنذ بداية الحرب لا تفكر هذه الحكومة بالإفراج عنهم".

وحسب الخبير العسكري، فإن "إعلان حماس بشأن الأسرى ربما يعجل في وقف القتال والإطاحة بنتنياهو وحكومته"، مشدداً على أن الضغط يزداد على الحكومة الإسرائيلية من الأطراف كافة، الأمر الذي يهدد الاستقرار الحكومي.