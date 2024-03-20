بعدما أحجم عن لقاء الساسة.. ما دلالات استقبال السيستاني للصدر؟

ويقول رئيس المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية غازي فيصل، لـ"إرم نيوز"، إن "زيارة الصدر للسيستاني تعد تطورًا مهمًّا، خاصة أن المرجع يرفض استقبال أي شخصية سياسية"، مضيفا أن "استقبال السيستاني للصدر يدل على أن منهج الصدر السياسي قريب من تطلعات السيستاني، ويمكن أن يكون هناك دعم للصدريين بصورة غير مباشرة من أجل العودة للعمل السياسي خلال المرحلة المقبلة".

وبيّن فيصل أن "اجتماع الصدر مع السيستاني بشكل خاص، شكّل صدمة وضربة للإطار التنسيقي، التي حاولت قياداته لقاء السيستاني لكنه كان يرفض دائما". متوقعا "أن يزيد اللقاء من شعبية الصدر في الشارع الشيعي، وهذا الأمر قد يخدمه في انتخابات البرلمان المقبلة، التي من المؤمل أن يشارك الصدريون فيها وبقوة".

وأضاف أن "الملفات المتوقع مناقشتها بين الصدر والسيستاني، هي ملف حرب غزة، وإمكانية دعم غزة بهذه الحرب، وكذلك الوضع السياسي العام في العراق مع ما يعانيه من فساد كبير، إضافة إلى نقص الخدمات، والخشية من عودة الإرهاب إلى العراق، كما أن ملف إخراج القوات الأمريكية كان حاضرا خلال هذا اللقاء". وفق توقعات غازي فيصل.