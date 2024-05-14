14 قتيلًا بغارة إسرائيلية على مبنى سكني وسط قطاع غزة

صرّحت مصادر طبية في قطاع غزة، أن 14 فلسطينيًا قُتلوا بينهم أطفال، وأصيب العشرات، بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلًا مكونًا من ثلاثة طوابق في جنوب مخيم النصيرات، وسط القطاع.

وأفاد بيان للدفاع المدني في غزة، الثلاثاء، بأن الغارة أصابت مبنى سكنيا يتكون من أربعة طوابق تابعا لعائلة خراجة، ويؤوي ما لا يقل عن 100 شخص من عائلة كراجة نزحوا بسبب الحرب.

ونُقلت أشلاء أطفال إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح وسط القطاع، بحسب مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أشخاصًا، بينهم أطفال، محاصرين تحت كميات كبيرة من أنقاض الأسمنت بينما تحاول فرق الإنقاذ إنقاذهم، وتم هدم المبنى.