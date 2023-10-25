ماكرون يبحث مع السيسي في القاهرة جهود تهدئة حرب غزة

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد ظهر الأربعاء، إلى القاهرة إذ سيبحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الحرب بين إسرائيل وحماس، بحسب صحفية من "فرانس برس".

وبعد توقفه الثلاثاء، في إسرائيل ثم في رام الله، التقى الرئيس الفرنسي، صباح الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان قبل أن يتوجه إلى القاهرة. ومصر وسيط رئيس بين الفلسطينيين وإسرائيل كما أنها الدولة الحدودية الوحيدة مع قطاع غزة غير إسرائيل.

وكان الرئيس المصري قد قال في وقت سابق، إن القاهرة تؤدي دورًا وصفه بأنه "إيجابي للغاية" في تهدئة أزمة غزة.

وخلال تفقده وحدات عسكرية في السويس، أضاف السيسي أن من المهم استخدام القدرات بحكمة في ظل الأحداث الحالية، وأن دور الجيش هو تأمين الحدود المصرية.

وتابع أنه من المهم للغاية الاعتماد على الحل الدبلوماسي للقضية الفلسطينية.