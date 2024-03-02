ميليشيا حزب الله تعلن مقتل أحد عناصرها في قصف إسرائيلي

أعلنت ميليشيا "حزب الله" في لبنان أن أحد عناصرها قُتل في القصف الذي استهدف بلدة رامية، جنوبي لبنان.

وجاء في بيان عن الميليشيا أن القتيل هو علي محمد شلهوب من مواليد 1993، وهو من بلدة قانا جنوبي لبنان. من دون أن يوضح ظروف مقتله كما جرت العادة في القتلى الذين تنعاهم الميليشيا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق، أنه قصف "بالطائرات والمدفعية بنية تحتية ومبنيين عسكريين تابعين لحزب الله في بلدة راميا".

وقال إن عدداً من أفراد "حزب الله" قُتلوا في القصف.