جنوب أفريقيا ترحب بالقرار الأممي بشأن غزة

قالت جنوب أفريقيا اليوم الاثنين إنها ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقالت إدارة العلاقات والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا في بيان "مسؤولية مجلس الأمن الآن هي ضمان الالتزام بالقرار الملزم لجميع الأطراف".

وتبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم، قرارًا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، هو الأول من نوعه بعد 5 أشهر من الحرب.

والقرار "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار".

ويطالب كذلك بالإفراج بشكل فوري وغير مشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في القطاع.

وأشار مجلس الأمن إلى حاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة وطالب بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.