الأردن ينفي المشاركة بغارات جوية أمريكية داخل العراق

وأكد المصدر أنه لا صحة للتقارير الصحفية التي تفيد بمشاركة طائرات أردنية في العمليات التي نفذتها طائرات أمريكية داخل العراق، لافتًا إلى أن الجيش الأردني يحترم سيادة العراق، داعيًا إلى عدم تناول الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.

وشنَّت الولايات المتحدة الأمريكية، ليلة أمس الجمعة، هجمات على أهداف في غرب العراق وشرق سوريا، حيث تنتشر ميليشيات موالية لإيران تورطت في الهجوم الذي استهدف البرج 22 على الحدود الأردنية، الأسبوع الماضي، وأدّى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين.