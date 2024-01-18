وفد ليبي يزور بيروت لبحث ملف هانيبال القذافي

يزور فريق من وزارة العدل الليبية، بيروت، قريبًا، لبحث قضية هانيبال القذافي، نجل الحاكم الليبي السابق معمر القذافي.

ومن المقرر خلال الزيارة، تفعيل مذكرة التفاهم الموقَّعة بين الجانبين، العام 2014، حسبما نقلته صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية عن مسؤول قضائي.

ويعتزم الوفد التواصل مع وزارة العدل اللبنانية، ولجنة تتعامل مع قضية هانيبال القذافي.

وحثت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مؤخرًا، لبنان، على إطلاق سراح هانيبال القذافي، منتقدة احتجازه 8 سنوات بسبب ما تعتبره "تهمًا زائفة".