اليونيسف: الهجوم على رفح يعقد إيصال المساعدات لسكان غزة

جاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء "السيطرة العملياتية" على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وقال إلدر إن معبر رفح "نقطة دخول معظم المساعدات إلى غزة، والهجوم العسكري (الإسرائيلي) سيعقد بشكل كبير عملية إيصال المساعدات".

وأضاف: "إذا أغلق معبر رفح مدة طويلة فمن الصعب أن نرى كيف يمكن تجنب المجاعة في غزة".

وأشار إلدر إلى أن "رفح مدينة الأطفال، ويجب عدم اجتياحها"، حيث يعيش فيها أكثر من نصف أطفال غزة.

وأوضح أن "استمرار قتل الأطفال، والمزيد من الهجمات من الأطراف المتحاربة، وأوامر الإخلاء، كشفت مرة أخرى كيف تواصل أطراف الصراع التجاهل التام لحياة وحماية الأطفال والمدنيين".