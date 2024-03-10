آلاف المتظاهرين في تل أبيب يطالبون برحيل حكومة نتنياهو "الفاسدة"

تظاهر الآلاف، مساء السبت، في تل أبيب للمطالبة برحيل حكومة بنيامين نتنياهو "الفاسدة" وتضميد جراح "بلد مزقته" صدمة 7 تشرين الأول/أكتوبر، هاتفين "انتخابات! الآن!" و"أعيدوا الرهائن!".

وتداخلت السياسة والمشاعر إلى حد كبير في التظاهرة التي رفعت خلالها شعارات لاذعة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينما كُتبت على القمصان واللافتات عبارة "أعيدوا الرهائن إلى الوطن!".