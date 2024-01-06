سعيا لوقف الحرب بالسودان.. لقاء مرتقب بين حمدوك والحلو في جوبا

كشف مصدر سوداني لـ"إرم نيوز"، اليوم السبت، أن وفدًا من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بقيادة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، سيزور دولة جنوب السودان الأيام المقبلة؛ لعقد لقاءات مع قيادتها ومناقشة سبل وقف الحرب بالسودان.

وقال المصدر إن الوفد الذي يقوده حمدوك سيلتقي في جوبا قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان عبدالعزيز الحلو، الذي يسيطر على مناطق واسعة في جنوب كردفان والنيل الأزرق؛ لطرح رؤية تنسيقية "تقدم" بشأن وقف الحرب بالسودان وتأسيس الدولة السودانية.

من جهتها، قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) في تصريح صحفي اليوم، إنها "أرسلت خلال الأيام الماضية خطابات لعدد من القوى السياسية والمسلحة السودانية، تطلب فيها اجتماعات مباشرة وعاجلة؛ لبحث سبل وقف وإنهاء الحرب وبناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية تتصدى لهذه المهمة".

وشملت الخطابات بحسب "تقدم"، كلا من "الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة عبدالعزيز الحلو، وحركة جيش تحرير السودان قيادة عبدالواحد محمد نور، والحزب الشيوعي السوداني، وحزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل)".