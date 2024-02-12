مسؤول طبي يرجح استخدام أسلحة محرمة دوليًّا في رفح

اتهم مدير مستشفى أبو يوسف النجار في رفح جنوب قطاع غزة مروان الهمص، الجيش الإسرائيلي باستخدام أسلحة جديدة، بالهجوم الذي نفذه على المدينة، الليلة الماضية.

ورجّح أن تكون هذه الأسلحة محرمة دوليًّا؛ بسبب نوعية الإصابات.

وقال الهمص، لـ"إرم نيوز"، إن "كثافة النيران واللهب المتصاعد من الصواريخ وحجم الإصابات الكبير وحالات البتر والأشلاء المقطعة للضحايا، تؤكد استخدام الجيش الإسرائيلي لأسلحة جديدة"، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق دولي بهذا الشأن.

وأضاف الهمص: "الجيش الإسرائيلي تعمَّد استخدام أسلحته الجديدة وإيقاع أكبر عدد من الضحايا بمختلف مناطق مدينة رفح، وذلك من أجل التغطية على نفسه وإقناع العالم بضرورة تنفيذ عملية عسكرية ضد المدينة".