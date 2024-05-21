ميليشيا الحوثي توقف إجراءاتها بشأن "المبيدات المسرطنة" وتعتقل ناشطين

وكان المشاط أكد، الأحد الماضي، أن "الحملة المسعورة" ضد المبيدات الزراعية و"نشر الذعر" منها في نفوس المواطنين، "تتناغم مع توجه الخلايا التجسسية داخل اليمن، لتدمير العملية الزراعية"، بحسب تعبيره.

وقال خلال لقائه بقيادات في "وزارة الزراعة" في حكومة الميليشيا بصنعاء، إن المبيدات تكافح الأوبئة والآفات التي "يُراد نشرها في المجتمعات الزراعية في اليمن".

وأشار في حديث نقلته النسخة الخاضعة لسيطرة الحوثيين من وكالة الأنباء "سبأ"، إلى أن الزراعة في اليمن "مستهدفة من قبل جهات خارجية، على رأسها الاستخبارات الأمريكية، وتعمل معها منظمات كثيرة".

وزعم المشاط أن ما أثير حول هذه المبيدات وأنها "تسبب السرطان وإسرائيلية.. كل هذا هراء وأكاذيب لا أساس لها من الصحة".

وخلال أبريل/ نيسان المنصرم، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، جدلًا كبيرًا استمر عدة أيام، بعد نشر ناشط إعلامي موالٍ للحوثيين يدعى خالد العراسي، وثائق تدين قيادات حوثية تورطت بالإفراج عن كميات كبيرة من المبيدات السامة والمحظورة.

وقال إنه تم ضبطها بعد استيرادها وتهريبها إلى مناطق سيطرة الميليشيا التي توزع منتجاتها الزراعية إلى مختلف أرجاء اليمن.

وكان العراسي قد ذكر في أحد منشوراته على "فيسبوك"، أن رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" مهدي المشاط، وجه "تحريريًا وبمذكرة رسمية" بالإفراج عن "المبيدات الصهيونية المحظورة والممنوعة عالميًا"، وفقا لقوله.

وفي وقت اتخذت فيه الحملة مسار الصراع الداخلي بين أقطاب قيادة ميليشيا الحوثي، أشارت الوثائق المسرّبة إلى أن قيادات في الميليشيا بينهم عمّ زعيم الحوثيين، عبدالكريم الحوثي، وجهت بالإفراج عن مبيد من نوع "بروميد الميثيل المحظور والممنوع".