التايمز: حماس خططت لإنشاء قاعدة هجومية في تركيا

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن حماس خططت لإنشاء قاعدة سرية في تركيا وخلايا إرهابية أخرى، حسب وصفها، في أماكن عدة لتنسيق الهجمات على أهداف إسرائيلية في البلدان المجاورة، بما في ذلك أعضاء الناتو، وفقًا للوثاثق التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي في غزة.

وبحسب وثيقة مطبوعة اطلعت عليها "التايمز" وتحمل عنوان "تأسيس قاعدة في تركيا" قال الجيش الإسرائيلي إنه حصل عليها من منزل حمزة أبو شنب، رئيس أركان يحيى السنوار، زعيم حركة حماس في غزة.

وبحسب واضع الخطة الذي لم يُذكر اسمه، "ليس هناك خيار سوى العمل بجهد كبير لإنشاء مراكز عسكرية ستكون قاعدة للعمليات الخاصة التي يمكن أن تعزز قوى المقاومة عسكريًّا ودبلوماسيًّا ومعنويًّا.

ولذلك "نقترح إنشاء فرع أمني في الخارج يكون قادرًا على القيام بعمليات استخباراتية وعسكرية في المستقبل".

وتضع الوثيقة خطة مدتها ثلاث سنوات بهدف "إنشاء العديد من الخلايا العسكرية والبيوت الآمنة في العديد من البلدان"، يليها "تدريب الخلايا العسكرية والتخطيط العملي لتخريب المصالح الإسرائيلية وتنفيذ عمليات اغتيال".

ووفقًا للوثيقة، فإن أهداف الاغتيال المذكورة هم: "ضباط وقادة في الموساد" - وكالة المخابرات الخارجية الإسرائيلية - و"الإسرائيليون ذوو النفوذ".

كما تشتمل الخطة على "تخريب السفن البحرية الإسرائيلية" و"الاختطاف".

وتتضمن الخطة تفاصيل عن التمويل والأفراد الذين سيتم إرسالهم لإنشاء القاعدة في تركيا.

ومن غير الواضح، ما إذا كانت الخطة تم تفعيلها قبل أن تشن حركة حماس هجومها في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول، أو إذا تم إنشاء خلايا في تركيا، بحسب صحيفة "التايمز".