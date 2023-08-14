اشتية: تعيين السفير السعودي نايف السديري يحمل دلالات سياسية مهمة

أكد رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن تعيين نايف السديري سفيرًا فوق العادة غير مقيم لدى فلسطين، وقنصلًا عامًا للسعودية في القدس، يحمل دلالات سياسية مهمة.

وقال في كلمته خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية برام الله، إن هذه الخطوة تحمل معاني ودلالات سياسية مهمة، في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية"، وفق ما أوردته وكالة "وفا" الفلسطينية.

من جهة أخرى، أثنى شتية على "إعلان الحكومة الأسترالية اعتبار الأراضي الفلسطينية محتلة"، بما فيها القدس الشرقية، واعتبار المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية".

وشدد على أن "هذا التطور المهم في الموقف الأسترالي منسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأعرب عن تطلعه إلى اعتراف أستراليا بدولة فلسطين".