ما سرُّ الحملة الداعية إلى توطين سكان غزة في القوقاز؟

وقَّع آلاف المواطنين في شمال القوقاز، على عريضة رقمية على شبكة الإنترنت، تطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقدام لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة إلى بلدانهم.

وبلغ عدد الموقعين على تلك العريضة المنشورة على موقع يحمل اسم (change.org) منذ 3 أيام وحتى ظهر اليوم السبت، 32.116 شخص.

ويظهَر في الموقع الذي نشر تلك العريضة أن الهدف من وراء تلك المبادرة هو وصول أعداد الموقعين إلى 35 ألف مُوقع.

وسلطت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، الضوء على هذه الحملة، اليوم، وقالت إن مواطنين بمنطقة القوقاز يناشدون الرئيس الروسي بوتين للسماح للغزيين باللجوء إلى بلادهم، وتساءلت إذا ما كان هذا هو "الحل لغزة"، على حد قولها.