"تصعيد لا يحتمل".. غوتيريش يحذر من الهجوم الإسرائيلي على رفح

وقال غوتيريش في تصريح لصحفيين، إن أي "هجوم عسكري على رفح سيشكّل تصعيدا لا يحتمل وسيؤدي إلى مقتل مزيد من المدنيين وسيدفع مئات الآلاف إلى الفرار".

وأشار إلى أنه حضّ السلطات الإسرائيلية على عدم شن أي عملية من هذا النوع.

وناشد غوتيريش "جميع من لهم نفوذ على إسرائيل"، أن يفعلوا ما في وسعهم لمنع الهجوم العسكري على رفح.