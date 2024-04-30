"تصعيد لا يحتمل".. غوتيريش يحذر من الهجوم الإسرائيلي على رفح
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن أي هجوم عسكري إسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة سيشكل "تصعيداً لا يمكن أن يحتمل".
وقال غوتيريش في تصريح لصحفيين، إن أي "هجوم عسكري على رفح سيشكّل تصعيدا لا يحتمل وسيؤدي إلى مقتل مزيد من المدنيين وسيدفع مئات الآلاف إلى الفرار".
وأشار إلى أنه حضّ السلطات الإسرائيلية على عدم شن أي عملية من هذا النوع.
وناشد غوتيريش "جميع من لهم نفوذ على إسرائيل"، أن يفعلوا ما في وسعهم لمنع الهجوم العسكري على رفح.