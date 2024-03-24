مخاوف أمريكية من "حمام دم" في رفح وسط إصرار على الاجتياح

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن هناك خشية في الولايات المتحدة من أن تتحول أي عملية لاقتاحم رفح جنوبي غزة، إلى "حمام دم".

وأضافت أن الولايات المتحدة تحاول ثني إسرائيل عن اجتياح رفح المكتظة بالنازحين، بينما تبرر إسرائيل إصرارها على الاجتياح بأن الاستيلاء على رفح من حماس مهم للغاية بالنسبة لإستراتيجيتها لكسب الحرب.

وتأمل إدارة بايدن في إقناع كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين يزورون واشنطن في الأيام المقبلة بأن قمع حماس، التي تتفق الولايات المتحدة وإسرائيل على أنها منظمة إرهابية، لا يتطلب غزوًا بريًا كاملاً لرفح.

حمام دم

وحسب الصحيفة فإن المسؤولين الأمريكيين يخشون من أن تتحول العملية إلى حمام دم يزيد من الغضب العالمي بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي بعد زيارته لإسرائيل: " إن أي هجوم بري على رفح سيُخاطر بقتل المزيد من المدنيين، ويُخاطر بإحداث فوضى أكبر في توفير المساعدة الإنسانية، ويُخاطر بالمزيد من عزلة إسرائيل حول العالم وتعريض أمنها ومكانتها على المدى الطويل للخطر".