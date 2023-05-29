"الحرية والتغيير" تدعو لتجديد الهدنة بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"

قالت قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي في السودان، إن المواجهات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وضعت البلاد على شفا الانهيار الشامل، مطالبة بتجديد الهدنة بين الطرفين.

وأضافت الحرية والتغيير، في بيان لها الإثنين، أن "الحرب ما زالت تتمدد وتزداد وتيرة حدتها"، مجددة موقفها بضرورة وقف الحرب فوراً، وترجيح كفة الحلول السياسية السلمية لمعالجة جذور القضايا.

ودعت مركزية التغيير القوات المسلحة والدعم السريع لتجديد وقف إطلاق النار قصير الأمد الذي سينتهي مساء اليوم (الاثنين) والالتزام به؛ بهدف إعطاء فرصة لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور.