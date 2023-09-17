الأمن العراقي يطيح بشبكة إرهابية خططت لاستهداف الشرطة والأسواق

كشفت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الأحد، أنه تمت الإطاحة بشبكة إرهابية خطيرة كانت تستهدف الشرطة والأسواق في العاصمة بغداد.

وأفاد جهاز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية العراقية، في بيان له، بأن "جهاز المخابرات الوطني نفذ واحدة من أكثر العمليات الاستخبارية النوعية نجاحاً أطاحت بشبكة إرهابية خطيرة في العاصمة بغداد".

وأوضح البيان أن عملية سابقة "قادت إلى تحديد أهداف جديدة وكشفت هذه الشبكة التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في محاولة تستهدف المواكب الحسينية ومراكز الشرطة والسيطرات والاسواق العامة في عدد من الأحياء الشعبية في بغداد".

وأوضح البيان أنه "بعد مراقبة ميدانية دقيقة لتحركاتها، تم إلقاء القبض على عناصرها كافة الذين اعترفوا بانتمائهم للعصابات الإرهابية وتلقيهم تدريبات مكثفة على صناعة العبوات والأحزمة الناسفة والمواد المتفجرة تمهيداً لتنفيذ عملياتهم الانتحارية..".