إيطاليا ترسل مستشفى عائمًا لعلاج المصابين في غزة

أرسلت إيطاليا مستشفى عائمًا من المقرر أن يصل، خلال "أيام قليلة"، إلى شرق البحر المتوسط بهدف مساعدة المدنيين الجرحى في قطاع غزة في ظل الحرب بين إسرائيل وحماس، بحسب ما أفاد متحدث باسم وزير الدفاع، اليوم الخميس.

وأبحرت السفينة "فولكانو" المجهزة بغرف عمليات ومعدات التشخيص والأدوية والعاملين الطبيين المتخصصين، ليل الأربعاء، في اتجاه قبرص بداية، بحسب وزارة الدفاع الإيطالية.

وقال متحدث باسم الوزير غيدو كروسيتو إن المستشفى العائم من المفترض أن يصل "في غضون أيام قليلة، بحسب الظروف البحرية والمناخية"، دون توضيح ما إذا كانت ستقترب من سواحل القطاع الفلسطيني المحاصر.