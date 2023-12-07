تايلاندي يروي ظروف احتجازه 50 يوما لدى حماس

وتقدم شهادة "أنوتشا" لمحة عما عانى منه العديد من الرهائن وما زال البعض الآخر يعاني منه، مبيناً أنه كان ينام على أرضية رملية لافتا إلى تعرضه "للضرب على أيدي خاطفيه من حماس، الذين خصوا الإسرائيليين بمعاملة وحشية"، على حدّ قوله.

وحفاظا على معنوياتهم، لجأ التايلانديون الأربعة إلى لعب الشطرنج على لوح مؤقت، وتذكر العائلة واشتهاء الطعام التايلاندي.

ولم يتحدث سوى عدد قليل من الرهائن المفرج عنهم بإسهاب عن محنتهم رغم أن آخرين تم إطلاق سراحهم بعد ذلك تحدثوا أيضا عن تعرضهم للضرب والتهديد بالقتل.

ولم يرد مسؤولون من حماس بعد على طلب مكتوب للتعليق على شهادة "أنوتشا".

وقال، أمس الأربعاء، في منزل عائلته بالريف في شمال شرق تايلاند، حيث عاد هذا الشهر بعد 50 يوما في الأسر: "اعتقدت أنني سأموت".

وقضى كل هذا الوقت تقريبا داخل غرفتين صغيرتين تحت الأرض، مؤمنتين بواسطة حراس مسلحين ويمكن الوصول إليهما عبر أنفاق ضيقة مظلمة.

واحتجز مسلحون من حماس ما لا يقل عن 240 من الإسرائيليين والأجانب وعادوا بهم إلى قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول بعدما اقتحموا الحدود وقتلوا نحو 1200.

وجرى إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة، معظمهم من النساء والأطفال وغير الإسرائيليين.

وردت إسرائيل على هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول بحملة قصف مدمرة وهجوم بري أسفرا عن مقتل أكثر من 15 ألفا وفقا لأرقام مسؤولي الصحة الفلسطينيين التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وما زال نحو 130 من بينهم ثمانية تايلانديين محتجزين، حيث يعمل حوالي 30 ألف عامل تايلاندي في قطاع الزراعة قبل الحرب؛ ما يجعلهم أحد أكبر مجموعات العمالة الوافدة في إسرائيل. وتقدم إسرائيل لعمال المزارع أجورا مرتفعة.