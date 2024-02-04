ما حقيقة مقتل قائد كتيبة المهام الخاصة البريطاني في غزة؟ (صور)

تفاعل مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا، مع صورة يدعي ناشرها أنها لقائد كتيبة بريطانية خاصة قُتل في قطاع غزة، خلال الحرب الدائرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.

ويضم المنشور صورة لشرطي يحمل سلاحه ونصًا جاء فيه أن الصورة تعود "للجنرال هايفر هنري قائد كتيبة المهام الخاصة البريطانية المتخصصة في إطلاق المختطفين"، الذي "قتل في غزة أثناء محاولته دخول نفق وهمي في مخيم الشاطئ".