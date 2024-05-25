مقتل عنصرين من "حزب الله" بغارة إسرائيلية في ريف حمص

قتل عنصران وأصيب اثنان من حزب الله اللبناني، نتيجة هجوم بمسيرة إسرائيلية على سيارة وشاحنة تابعتين للحزب كانتا في طريقهما إلى مطار الضبعة العسكري، بمحيط مدينة القصير في ريف حمص، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وهذا الهجوم هو الثالث من نوعه الذي يستهدف عناصر من ميليشيا حزب الله في سوريا، في غضون أسبوع.

وفي وقت سابق، قال المرصد السوري على موقعه الإلكتروني، إنه في "20 أيار، قتل نتيجة استهداف مسيرة إسرائيلية لمقر تابع لحزب الله بالقرب من مدرسة النابغة الذبياني جنوب غربي حمص، 5 من الجنسية اللبنانية و3 من الجنسية السورية".

وبحسب المرصد، استهدفت إسرائيل الأراضي السورية 41 مرة، منذ مطلع 2024، وأسفر الاستهداف عن إصابة وتدمير 83 هدفا ما بين مستودعات للأسلحة وذخائر ومقرات ومراكز وآليات، فيما تسببت الضربات بمقتل 141 من العسكريين بالإضافة لإصابة 57 آخرين.