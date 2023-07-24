مقتل 9 بينهم 4 عسكريين في تحطم طائرة في بورتسودان

قتل تسعة أشخاص بينهم أربعة عسكريين في تحطم طائرة شحن من طراز (إنتنوف) تتبع للجيش السوداني، الأحد، بمطار بورتسودان بولاية البحر الأحمر شرق البلاد.

ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن الطائرة تحطمت عقب إقلاعها من مطار بورتسودان إثر عطل فني.

وقالت إن التقارير الأولية تشير إلى وفاة جميع أفراد طاقم الطائرة فيما تجري عمليات إخماد الحريق بواسطة الدفاع المدني.

ولاحقاً، أكد الجيش السوداني، في بيان، مقتل تسعة أشخاص بينهم أربعة عسكريين، فيما نجت طفلة من الحادث.

وأضاف الجيش أن الطائرة، وهي من طراز أنتونوف، تعطلت أثناء إقلاعها قبل تحطمها .

وما زال مطار بورتسودان في شرق السودان بمنأى عن الحرب الدائرة منذ 15 نيسان/ أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع.